Действительно ли Чингисхан убил 1 748 000 человек за один час?

Некоторые люди пересматривают взгляды на Чингисхана в связи с его возвращением популярности. Был ли он варваром-убийцей или справедливым и честным правителем? Достаточно ли роли Хана как поборника дипломатии, религиозной терпимости и равных прав для женщин в качестве наследия, несмотря на то, что он не оставил никаких материальных артефактов, таких как архитектура или искусство? А как насчет жестоких легенд, которыми изобилуют легенды о Чингисхане? Пожалуй, ни одна другая историческая личность не была напрямую связана с таким количеством смертей, как Чингисхан.