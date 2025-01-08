Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны России 8 января опубликовало кадры боевой работы военнослужащих подразделений 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» по поражению бронетехники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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