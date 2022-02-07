Popcaketv

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Дочь Анастасии Заворотнюк подтвертила, что на слитом в Сеть фото актриса

Дочь Анастасии Заворотнюк подтвертила, что на слитом в Сеть фото актриса

Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга уже больше двух лет. Долгое время родные скрывали информацию о состоянии актрисы, но позже все-таки подтвердили, что Анастасия больна.

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