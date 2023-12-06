Москва помогает студентам повысить финансовую грамотность

Как психология влияет на личные финансы? Какие кредиты можно назвать «хорошими» и «плохими»? Почему важно составлять финансовый план? Какие навыки будут востребованы на рынке труда в будущем? Об этом и многом другом эксперты рассказывают московским студентам в рамках просветительского марафона, организованного Департаментом финансов Москвы совместно с Центром финансовой грамотности (ЦФГ) Москвы.
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