В Петербурге накрыли крупную сеть интим-салонов для занятия проституцией

Она действовала по пяти адресам Сотрудниками Управления уголовного розыска регионального управления МВД России при силовой поддержке Специального полка полиции Главка ликвидирован криминальный бизнес сети салонов, в которых оказывались интимные услуги.
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