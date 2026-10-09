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Орелtimes

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В орловском депздраве назвали время ожидания врача в приёмном покое больниц

В орловском депздраве назвали время ожидания врача в приёмном покое больниц

При угрожающих жизни состояниях пациент должен быть осмотрен врачом в приёмном покое и госпитализирован немедленно.

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