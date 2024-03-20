«Мертвый клоп», «Альпинист» и еще 3 упражнения, которые помогут сжечь жир на животе

Интерес к поиску лучших упражнений и диет для избавления от жира на животе существовал всегда. Хотя считается, что одной тренировкой сжечь жир на животе трудно — нужно еще как минимум подключить правильное питание.
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