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Петербургский дневник

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Юрий Светов: Творение не должно быть безымянным

Юрий Светов: Творение не должно быть безымянным

Политолог - о фильме Ники Стрижак «Подними глаза!», который сегодня покажут на телеканале «Культура» Так вышло, что я получил приглашение от Ники Стрижак  на премьеру ее фильма «Подними глаза» как раз на следующий день после того, как накануне с высоты 326 метров «Лахта-центра» мне удалось «опустить глаза» на наш город и его новую архитектуру.

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