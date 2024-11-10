Юрий Светов: Творение не должно быть безымянным

Политолог - о фильме Ники Стрижак «Подними глаза!», который сегодня покажут на телеканале «Культура» Так вышло, что я получил приглашение от Ники Стрижак на премьеру ее фильма «Подними глаза» как раз на следующий день после того, как накануне с высоты 326 метров «Лахта-центра» мне удалось «опустить глаза» на наш город и его новую архитектуру.