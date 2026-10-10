Сопин о вылете «Авангарда» в 1/2 Кубка Гагарина: «Очень полезное поражение, если отбросить эмоции. Мы поняли, какие у нас проблемы. Сильный состав, но 14 или 15 новичков – еще не команда»

Генеральный менеджер « Авангарда » Алексей Сопин в интервью Спортсу” рассказал, какие выводы сделал клуб после поражения от « Локомотива » в полуфинале Кубка Гагарина в 2026 году (3-4 в серии).
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