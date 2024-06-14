Мы живем в эпоху ультраеды. Главный терапевт объяснила, как её избегать

В последние годы, ультраобработанные продукты к каждой бочке затычка. Это особенно чувствуется в магазинах, где их больше, чем нормальных, в рекламе — рекламируются практически только они, и в медицинской науке — исследования об их вреде «валятся» как из рога изобилия.
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