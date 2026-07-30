Баширов: Атака на Дурова – попытка «пятой колонны» подложить свинью Путину и ЕР

Так тогда и вы включите голову: его хотят привлечь не за создание Telegram, a за то, что он препятствовал допуску российских спецслужб к процессу кодирования сообщений и отказу блокировать те сообщения, которые могли указывать на занятие пользователями мессенджера террористической деятельностью и подготовку ими теракта!

Внимательнее читайте написанное....нужно запретить автомобили, а тех, кто делает авто, посадить за то, что на их машинах ездят аферисты, бандиты и террористы...

Nikolia Vovchenko

Анатолий Шадрин Так тогда и вы включите голову: его хотят привлечь не за создание Telegram, a за то, что он препятствовал допуску российских спецслужб к процессу кодирования сообщений и отказу блокировать те сообщения, которые могли указывать на занятие пользователями мессенджера террористической деятельностью и подготовку ими теракта!

Вам внимательнее стоит читать новости...Из 47 случаев вербовки навешенных на телеграмм, подтверждённым является всего один, а все остальные были в программе знакомств прекрасно работающей в ВК, ТАХ и других так сказать подконтрольных "нашим" властным структурам...Телеграмм же гнобят за то, чтобы пользователи из России не могли рассказывать русскоязычным пользователям по всему миру о том, что на самом деле происходит в России. Чтобы мы не смогли развенчать западные страшилки и вовремя отразить информационные атаки всех врагов русского народа. Получается, что эти "наши" структуры напрямую работают на врага в информационной войне против русского народа