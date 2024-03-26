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ИЗВЕСТИЯ iz

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ВС РФ улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении

ВС РФ улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении

Военнослужащие Восточной группировки российских войск за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, а также поразили опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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