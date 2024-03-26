ВС РФ улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении

Военнослужащие Восточной группировки российских войск за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, а также поразили опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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