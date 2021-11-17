НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 994 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Сергеевич
    И серебренный колокольчик в нос каждому привитому!В Индии могут нач...
  • Александр Иванов
    А там цыгане не проплывали??Полюбоваться шпил...
  • Павел Александрович
    Так вот они чего туда-сюда трубоукладчик  "Северного потока". Ну, забыли вытащить кусок какой-то снаряги из воды, вот...Полюбоваться шпил...

Полюбоваться шпилями Атлантиды

Полюбоваться шпилями Атлантиды

Россия снова виновата. Произошло то, о чём давно предупреждали многие западные военные аналитики – она нанесла удар по подводным коммуникациям, уничтожив с помощью субмарины сеть мониторинга подводного пространства вблизи Норвегии.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Башканов Анатолий
А НАТО уже выразил озабоченность? А идиот - столтонберг или как его там название? Надо без промедления(Захаровой дать задание)довести этим озабоченным,что наши два героя уже прибыли к месту постоянной дислокации и все кабеля передали кому нужно...правда устали ооочень...АУ ТОЛСТЫЙБЕРГ или как там тебя ...
Ответить
1
2 час.
Павел Александрович
Так вот они чего туда-сюда трубоукладчик  "Северного потока". Ну, забыли вытащить кусок какой-то снаряги из воды, вот "сетка" и порвалася.
Ответить
32 мин.
Александр Иванов
А там цыгане не проплывали??
Ответить
22 мин.

Картина дня

наверх