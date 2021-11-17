Россия снова виновата. Произошло то, о чём давно предупреждали многие западные военные аналитики – она нанесла удар по подводным коммуникациям, уничтожив с помощью субмарины сеть мониторинга подводного пространства вблизи Норвегии.
Полюбоваться шпилями Атлантиды
Комментарии
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Башканов Анатолий
А НАТО уже выразил озабоченность? А идиот - столтонберг или как его там название? Надо без промедления(Захаровой дать задание)довести этим озабоченным,что наши два героя уже прибыли к месту постоянной дислокации и все кабеля передали кому нужно...правда устали ооочень...АУ ТОЛСТЫЙБЕРГ или как там тебя ...
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2 час.
1
Павел Александрович
Так вот они чего туда-сюда трубоукладчик "Северного потока". Ну, забыли вытащить кусок какой-то снаряги из воды, вот "сетка" и порвалася.
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32 мин.
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