Полюбоваться шпилями Атлантиды

Башканов Анатолий

А НАТО уже выразил озабоченность? А идиот - столтонберг или как его там название? Надо без промедления(Захаровой дать задание)довести этим озабоченным,что наши два героя уже прибыли к месту постоянной дислокации и все кабеля передали кому нужно...правда устали ооочень...АУ ТОЛСТЫЙБЕРГ или как там тебя ...