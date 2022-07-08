Прения завершились: сотрудники Кроноцкого заповедника заявили на суде о своей невиновности

Завершились прения в рамках судебного процесса над сотрудниками Кроноцкого заповедника. Специалисты выступили с последним словом перед вынесением приговора, решение суда будет оглашено 14 июля 2022 года, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу резервата.
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