Прения завершились: сотрудники Кроноцкого заповедника заявили на суде о своей невиновности

Завершились прения в рамках судебного процесса над сотрудниками Кроноцкого заповедника. Специалисты выступили с последним словом перед вынесением приговора, решение суда будет оглашено 14 июля 2022 года, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу резервата.