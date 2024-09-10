Калужским водителям по ночам придется искать обходные пути на Москву

11, 12 и 13 сентября с 0:00 до 4:00 участок трассы М-3 «Украина» от Наро-Фоминска до Ермолино будет перекрываться в связи с ремонтом путепровода11, 12 и 13 сентября с 0:00 до 4:00 участок трассы М-3 "Украина" от Наро-Фоминска до Ермолино будет перекрываться в связи с ремонтом путепровода.