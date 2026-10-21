Инспекторы Росприроднадзора в ходе внеплановой проверки АО «Нижегородская областная коммунальная компания» зафиксировали в Володарском округе сброс в реку Люлих стоков с превышением нормативов загрязняющих веществ и расхождения в реестре объектов негативного воздействия, где из 16 источников выбросов учтены лишь семь.