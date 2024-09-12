Сказка- ложь, да в ней намек! Будьте добрыми и добро вам вернется сторицей!

Элеонора Коган

Да, ворона-добытчица, обогатила спасшего её человека!!!Итеперь они все вместе и счастливы, а с ними ещё и собачка Флинт охранявшая этот клад!!!! Хорошая сказка!!!! Спасибо вам, Олег!!!