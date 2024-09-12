Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

14 337 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    И они се счастливы!!!Особенно, неуловимый котик и кошечка!!!Грузчик не зря занял новую должность, он и оказался мудре...Хитрый кот
  • Элеонора Коган
    Да, ворона-добытчица, обогатила спасшего её человека!!!Итеперь они все вместе и счастливы, а  с ними ещё и собачка Фл...Воровка
  • Надежда Открытая
    Сказка- ложь, да в ней намек! Будьте добрыми и добро вам вернется сторицей!Воровка

Воровка

Воровка

Он подобрал её маленьким воронёнком. Орущим, требовательным и страшно общительным. Кошка Муська, сперва пряталась от Клары.

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Комментарии
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ЛЗ
Лариса Золотарева
Сказка!!!
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11 час.
Надежда Открытая
Сказка- ложь, да в ней намек! Будьте добрыми и добро вам вернется сторицей!
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10 час.
Элеонора Коган
Да, ворона-добытчица, обогатила спасшего её человека!!!Итеперь они все вместе и счастливы, а  с ними ещё и собачка Флинт охранявшая этот клад!!!! Хорошая сказка!!!! Спасибо вам, Олег!!!
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2 час.

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