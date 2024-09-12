Он подобрал её маленьким воронёнком. Орущим, требовательным и страшно общительным. Кошка Муська, сперва пряталась от Клары.
Воровка
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЗ
Лариса Золотарева
Сказка!!!
Ответить
11 час.
Надежда Открытая
Сказка- ложь, да в ней намек! Будьте добрыми и добро вам вернется сторицей!
Ответить
10 час.
Элеонора Коган
Да, ворона-добытчица, обогатила спасшего её человека!!!Итеперь они все вместе и счастливы, а с ними ещё и собачка Флинт охранявшая этот клад!!!! Хорошая сказка!!!! Спасибо вам, Олег!!!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии