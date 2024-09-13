Вакцину против разных видов рака изучат в Крыму

Крымские ученые будут участвовать в исследованиях российской вакцины против рака. Об этом в интервью «Вести Крым» рассказал заведующий отделением хирургии клинической больницы имени Святителя Луки Вячеслав Михайлов.
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