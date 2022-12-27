ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 декабря 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать восьмое декабря две тысячи двадцать второго года. Код 959 =Будьте активны, озвучивайте свои идеи, используйте творческие способности и таланты=Ваш мозг хранит все Знания о Мироздании, но ключ к их раскрытию - у Создателя Вселенной = "В духовном развитии сознания на Земле Великое Прошлое должно быть заменено Великим Будущим" = В конечном итоге вы гораздо больше будете жалеть о том, чего вы не сделали, а не о том, что сделали =Волосы - это антенны, они собирают на себя чужие мысли и ненужную информацию = Выявление шаблонов поведения, запускающих процесс увеличения веса и деформации тела =Господь охотнее терпит тех, кто его вовсе отрицает, а чем тех, кто его компрометирует = Двигайтесь, живите, чувствуйте, пишите, рисуйте.