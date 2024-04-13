РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серега
    Как бы ни "улыбались" России власти дойчленов, оне нас считают -врагами! Оне помнят и готовы отомстить,за проигрыш ВОВ.DPA: Германия под...
  • Георгий Михалев
    За похищение и убийство ребенка, палестинские террористы должны ответить.Десятки израильтя...
  • Eduard
    Вот,а вы говорите мигранты.Какие мигранты,свои сумасшедшие ходят!Кадры задержания ...

В ДНР рассказали о "ювелирных инструментах" ВС РФ для взлома укрепрайонов ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР больше не могут выстраивать первый эшелон обороны на линии боевого соприкосновения и занимаются вторым и третьим, тогда как ВС РФ нашли "ювелирные инструменты" для взлома укрепрайонов врага, заявил в беседе с РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору