В ДНР рассказали о "ювелирных инструментах" ВС РФ для взлома укрепрайонов ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР больше не могут выстраивать первый эшелон обороны на линии боевого соприкосновения и занимаются вторым и третьим, тогда как ВС РФ нашли "ювелирные инструменты" для взлома укрепрайонов врага, заявил в беседе с РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.