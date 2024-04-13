В ДНР рассказали о "ювелирных инструментах" ВС РФ для взлома укрепрайонов ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР больше не могут выстраивать первый эшелон обороны на линии боевого соприкосновения и занимаются вторым и третьим, тогда как ВС РФ нашли "ювелирные инструменты" для взлома укрепрайонов врага, заявил в беседе с РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
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