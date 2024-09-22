18 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 2026 года.
Импортная отрава — нам не нужна! Путин продлил продовольственное эмбарго
Комментарии
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Вячеслав 5
Ладно выгоним иностранцев своё вот как сберечь-купил арбуз а он внутри без вкуса и как стекло что не так-хлеб по 60 р и быстро-мы на 2 месте по сбору урожая пшеницы-не жалко зажирели мы однако господа.
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1 час.
Александр
Не повезло тебе с арбузом.Такое было,есть и будет впредь.
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1 час.
Татьяна Романова
А мне недавно не повезло с пельменями за 700 р. порция и 0,5 питьевой воды за 275 р., которые я купила в Шереметьево)))
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1 час.
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