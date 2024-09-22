Импортная отрава — нам не нужна! Путин продлил продовольственное эмбарго

Вячеслав 5 Ладно выгоним иностранцев своё вот как сберечь-купил арбуз а он внутри без вкуса и как стекло что не так-хлеб по 60 р и быстро-мы на 2 месте по сбору урожая пшеницы-не жалко зажирели мы однако господа.

Александр Не повезло тебе с арбузом.Такое было,есть и будет впредь.