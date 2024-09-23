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Под беспрецедентным давлением: генассамблея ФИДЕ оставила в силе ограничения в отношении российских шахматистов

Под беспрецедентным давлением: генассамблея ФИДЕ оставила в силе ограничения в отношении российских шахматистов

Генассамблея ФИДЕ не поддержала полное снятие ограничений с шахматистов из России и Белоруссии. По итогам открытого голосования большинство выступило за частичное ослабление санкций в виде допуска до международных командных турниров детей до 12 лет и людей с ограниченными возможностями, но только после проведения консультаций с МОК и МПК.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Тандем хамоватых украинцев и богатеньких США, которые наверняка играют свою роль инвестора ФИДЕ, сделал свое дело. Пытаются везде, где возможно, ущемить права россиян под предлогом борьбы с агрессией, а то, что творила Украина в Донбассе даже всуе не упоминают. Два стандарта, два подхода. И это неизменно и у тех, и у других.
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