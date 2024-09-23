Под беспрецедентным давлением: генассамблея ФИДЕ оставила в силе ограничения в отношении российских шахматистов

Леонтий Букштейн

Тандем хамоватых украинцев и богатеньких США, которые наверняка играют свою роль инвестора ФИДЕ, сделал свое дело. Пытаются везде, где возможно, ущемить права россиян под предлогом борьбы с агрессией, а то, что творила Украина в Донбассе даже всуе не упоминают. Два стандарта, два подхода. И это неизменно и у тех, и у других.