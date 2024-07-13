Веснина: Медведев провёл хороший матч с Алькарасом

Трёхкратная победительница турниров серии Большого шлема в парном разряде Елена Веснина высказалась о поражении россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче Уимблдона с испанцем Карлосом Алькарасом.
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