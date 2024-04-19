Кучеров – лучший бомбардир регулярки НХЛ, «Аталанта» Миранчука выбила «Ливерпуль», «Металлург» победил «Локомотив» в 1-м матче финала, ничья Непомнящего и другие новости

1. В ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы «Рома» снова победила «Милан» (2:1), хоть и играла 60+ минут в меньшинстве, «Ливерпуль» обыграл «Аталанту» Алексея Миранчука (1:0), но все равно вылетел, «Байер» продлил свою безумную серию и прошел «Вест Хэм», а «Марсель» – «Бенфику».