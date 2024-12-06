Стало известно, что страшная катастрофа ждет Европу в 2025 году

Голландские исследователи предупреждают, что в 2025 году Европу может ждать катастрофа из-за возможного остановки системы океанических течений, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC).
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