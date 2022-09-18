Грандиозный праздник "Море, камбала!" начался в Находке

Торжественное открытие праздника "Море, камбала!" (0+) состоялось в Находке сегодня, 18 сентября. Площадь перед Центром культуры превратилась в резиденцию царицы морей — любимой народной рабы камбалы.
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