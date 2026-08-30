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Газета.ру

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МВД: наехавший на пешеходов в Кызыле водитель "Газели" не имел права управления

МВД: наехавший на пешеходов в Кызыле водитель "Газели" не имел права управления

Водитель «Газели», которая сбила людей на регулируемом пешеходном переходе в Кызыле, не имел права управлять транспортным средством.

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