Грехи Берии. Приговорили бы его к высшей мере в наши дни?

Позитив для оптимистовПолитикаГрехи Берии. Приговорили бы его к высшей мере в наши дни? Александр Лапин Обложка американского журнала Тайм, вышедшего после ареста Берии с подписью "враг народа".Вернуться к статье6НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейКак всегда, своей лживой жидовской пропагандой западные либерасты решили за всех, кто плохой, кто хороший, и вдолбили в головы народа о том кто враг а кто герой. Вот так, либерасты, парад в честь дня Победы заставят забыть, а гей-парад в угоду западному миру заставят прославлять.ирина Северова северова (гуляева)Любите Берию ?Nataly"Берия, последний рыцарь Сталина "Перед вами сенсационное журналистское расследование известного петербургского журналиста Елены Прудниковой, автора нашумевших книг «Двойной заговор» и «Сталин. Второе убийство». Автор пытается обозначить истинную роль и значение Лаврентия Берии, человека, усилиями пришедших после него правителей вычеркнутого из советской истории. Книга в совершенно новом свете представляет историю СССР, начиная с середины 30-х и до середины 50-х годов XX века.https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/331925-elena-prudnikova-beriya-poslednij-rycar-stalina.htmlNatalyЛюди привыкли отмечать 9 мая с размахом, тогда как в течение порядка 20 лет после окончания войны это был обычный рабочий день. Сам Сталин настоял на том, чтобы День Победы убрали из праздничного календаря. Первый парад по случаю победы над фашистскими захватчиками провели в столице 24 июня 1945 года. Его называют одним из самых массовых и длительных в истории. Парадом командовал сам Рокоссовский. Затем победу отметили в 1946 и 1947 годах, а накануне 1948 года Сталин принял решение, что больше праздник в СССР отмечать не будут. При этом 1 мая и 7 ноября в стране отмечали по-прежнему. Парад после почти 20-летнего перерыва провели только при Леониде Брежневе в мае 1965 года, уже после смерти Сталина. На него пригласили бойцов, участвовавших в штурме Рейхстага. При Брежневе День Победы сделали нерабочим днем. Однако и впоследствии праздновали победу в стране нерегулярно и только в юбилейные годы: в 1975, 1985 и 1990.Natalyветеранов Великой Отечественной войны в России осталось менее 76 тысяч. Это следует из данных ПФР. Но по мере того, как героев становится все меньше, эксплуатация героического прошлого властью лишь растет. Попытка сплотить народ памятью о войне, а на деле провоцируется еще более глубокий раскол в обществе... Но ведь это и нужно закон "разделяй и властвуй" — принцип государственной власти, к которому часто прибегают правительства государств, состоящих из разнородных частей, и, согласно которому, лучший метод управления таким государством — разжигание и использование вражды между его частями. В более широком смысле — тактика (чаще скрытая) создания, усиления и использования противоречий, различий или разногласий между двумя или более сторонами для контроля над ними.14 марта 2017 года на слушаниях в Государственной думе о патриотическом воспитании прозвучал доклад, в котором «на основании рассекреченных данных» названа новая цифра потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне: 42 миллиона человек. Но давайте еще раз вспомним последовательность: Сталин назвал цифру потерь — 7 миллионов, Хрущев — 20, при Ельцине она выросла до 27… И каждый раз нам говорили: по новым, уточненным данным… Надо еще вспомнить о преступлениях гражданской войны, массовом расказачивание, раскулачивание, о массовых сталинских репрессиях. Все это страшные страницы в истории СССР и России. Преследования и убийства невинных людей продолжались не одно десятилетие. Статистика репрессий называет страшные цифры сгинувших в недрах ГУЛАГА. Не пересмотренными остались еще тысячи судебных дел. Многие имена честных людей так и не восстановлены.В результате Россия потеряла более 50 миллионов человек, но это только прямые потери...А сколько еще не родившихся детей, не созданных семей... Подобное не должно повториться! Надо заметить, что в репрессиях были замешаны десятки тысяч сотрудников НКВД, чьи предки сегодня бравируют по улицам с портретами палачей! На "Бессмертном полку" 2019 в Москве некоторые сограждане несли портреты Сталина и даже Берии. Несколько десятков участников вырядились в форму сотрудников НКВД. О каких празднованиях "Дня Победы" "Бессмертных полках" вообще может идти речь.... День 9 мая должен быть объявлен Днем Скорби по всем погибшим, независимо от национальности, убеждений, вероисповедания...Natalyа были ли парады в честь дня победы? и кто первый потребовал начисто вычеркнуть день победы из праздничных дней в ССР надеюсь эту то мутноватую часть нашей истории ты знаешь? учи сначала мат. часть потом вякай свои глупости и пошлый бред рашистика, Нацик ты наш недобитый.))))Комментировать
Свежие комментарии