Mainstream Media Runs Spin Campaign As Deportations To Haiti Increase When the Trump Administration ended Temporary Protection Status for migrants from 11 different countries, the mainstream media's attention immediately gravitated to only one: Haiti.
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