Глава МИД ФРГ выразил сожаление о закрытии Института Гете в РФ

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль 3 сентября выразил сожаление из-за того, что в РФ закроют Институт Гете.
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Какое нафиг сожаление?! Получилось у них что-то похожее на "А нас-то за шо?"