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«Мне было стыдно за то, что она говорила со сцены»: Ирина Романова раскрыла, что Илья Резник стыдился поведения Пугачевой

«Мне было стыдно за то, что она говорила со сцены»: Ирина Романова раскрыла, что Илья Резник стыдился поведения Пугачевой

Ирина Романова, супруга поэта Ильи Резника, в интервью Тутте Ларсен для шоу «Нетленка» на «Абзаце» рассказала, что её муж не раз испытывал неловкость из-за слов и поступков Аллы Пугачевой.

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