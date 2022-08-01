Военное обозрение

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Украинские эксперты заявили об увеличивающемся давлении Запада на Киев в плане статуса Косово

Украинские эксперты заявили об увеличивающемся давлении Запада на Киев в плане статуса Косово

На Украине комментируют осложнение ситуации на севере Косово. Отдельные украинские политики, включая нардепа Алексея Гончаренко, предлагают, к примеру, отправить в Косово украинских военных, чтобы «помочь косоварам в борьбе против Троянского коня Путина в Европе».

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