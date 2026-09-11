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Царьград

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Приуральский район прекратит навигацию на реке Щучье с 8 сентября

Приуральский район прекратит навигацию на реке Щучье с 8 сентября

С 8 сентября 2026 года в Приуральском районе ЯНАО прекращается речная навигация по маршруту Аксарка — Белоярск — Щучье.

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