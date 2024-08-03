Права и обязанности родителей: Кто несет ответственность за содержание детей до определенного возраста? Ирэн ОрлонскаяПредставители ЛДПР на пресс-конференции разъяснили журналистам, что родители могут быть обязаны содержать своих детей до 23 лет в случае, если последние не способны обеспечить себя сами.
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