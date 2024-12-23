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Французский политик назвал состав утвержденного Макроном правительства позором

Французский политик назвал состав утвержденного Макроном правительства позором

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо 23 декабря назвал «сотни раз виденный» при президенте Франции Эммануэле Макроне и экс-президенте страны Франсуа Олланде состав кабмина позором.

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