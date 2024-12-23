Французский политик назвал состав утвержденного Макроном правительства позором

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо 23 декабря назвал «сотни раз виденный» при президенте Франции Эммануэле Макроне и экс-президенте страны Франсуа Олланде состав кабмина позором.
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