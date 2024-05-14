СПБ биржа готовится подать коллективное заявление на получение лицензии в OFAC

СПБ биржа ведет работу по разблокировке активов российских клиентов по двум трекам. Один трек касается получения лицензий в Управлении по контролю за иностранными активами США (OFAC), для бумаг, затронутых санкциями США, введенных против торговой площадки в ноябре прошлого года.