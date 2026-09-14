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Новости Липецка

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В Косыревке Липецкой области чуть не сгорел магазин «Домашнее сало»

В Косыревке Липецкой области чуть не сгорел магазин «Домашнее сало»

Причиной возгорания в магазине «Домашнее сало» в Липецком округе стало короткое замыкание. На место выезжали несколько пожарных подразделений, пострадавших нет.

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