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Командование подводными силами ВМС США: Подводники перегружены данными от бортовых систем, потому внедряются инструменты искусственного интеллекта

Командование подводными силами ВМС США: Подводники перегружены данными от бортовых систем, потому внедряются инструменты искусственного интеллекта

ВМС США внедряют новые технологии в свои подводные силы, чтобы сделать их более безопасными, умными и смертоносными.

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