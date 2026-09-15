Бизнес-эксперт Малов: рассрочка от застройщика может скрывать переплату

Стратег и советник собственников бизнеса Никита Малов заявил, что прямая рассрочка от застройщика может создавать крупное долговое обязательство, хотя формально не относится к банковскому кредиту и не подпадает под самозапрет на потребкредиты.
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