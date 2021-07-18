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Развитие выносливости собаки

Развитие выносливости собаки

Каждый кинолог и любитель собак понимает, что питомец должен хорошо переносить физические нагрузки. Для чего это нужно? И как вырастить крепкое, хорошо развитое животное? Работоспособность собаки напрямую зависит от генетики и физической подготовки.

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