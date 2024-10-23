Самолет государственного авиационного управления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Екатеринбурге

В результате инцидента, когда борт государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.
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