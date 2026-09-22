За пять лет безработица в России уменьшилась в два раза

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Уровень безработицы в России за последние пять лет снизился вдвое. Об этом 22 сентября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
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