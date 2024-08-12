В США освободили под залог обвиненного в кибермошенничестве гражданина РФ

Обвиненного в США в кибермошенничестве гражданина РФ Павла Кублицкого освободил под залог окружной суд американского штата Флорида, говорится в документах, опубликованных 12 августа в электронной базе данных суда.
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