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Пляжи Пхукета - огромное разнообразие и что выбрать?

Пляжи Пхукета - огромное разнообразие и что выбрать?

Райский тайский остров давно любим русскими туристами. Многие приезжают сюда на "зимовку". Да и русская диаспора здесь очень большая.

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Комментарии
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Traveller
Летал раньше, пока Пукет ( не пХукет, как уже надоели эти &quot;переводчики!) не стал &quot;руссо&quot;. Предпочитал Карон, и именно в лоу сизон, первая половина мая.Дождей нет, жара ещё не достигла пика. И НЕ БЫЛО пипла. В отелях пустота и тишь. Хоть в Casa Brazil, хоть в Old Phuket. Ещё &quot;летают&quot; спидботы на ПиПи и не пересохли пукетовские водопады в обезьянном заповеднике. Ката бич тоже неплох, но пляж отгорожен от моря сплошной стеной отеля Club Med. И попасть на него, только обойдя стену слева вдоль речки-вонючки либо справа мимо Полис стешн.
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13 час.
Traveller
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