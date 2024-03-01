Пляжи Пхукета - огромное разнообразие и что выбрать?

Traveller

Летал раньше, пока Пукет ( не пХукет, как уже надоели эти "переводчики!) не стал "руссо". Предпочитал Карон, и именно в лоу сизон, первая половина мая.Дождей нет, жара ещё не достигла пика. И НЕ БЫЛО пипла. В отелях пустота и тишь. Хоть в Casa Brazil, хоть в Old Phuket. Ещё "летают" спидботы на ПиПи и не пересохли пукетовские водопады в обезьянном заповеднике. Ката бич тоже неплох, но пляж отгорожен от моря сплошной стеной отеля Club Med. И попасть на него, только обойдя стену слева вдоль речки-вонючки либо справа мимо Полис стешн.