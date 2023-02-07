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Когда люди воюют за землю, Землю всегда трясет

Когда люди воюют за землю, Землю всегда трясет

"Когда люди воюют за землю, Землю всегда трясет", - сказал мне однажды Талгат Таджуддин, верховный муфтий России и один из умнейших людей, с которыми я знаком.

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