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Царьград

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Цинизм зашкаливает. В Курской области отступающие боевики ВСУ маскировали взрывчатку под шоколадки

Цинизм зашкаливает. В Курской области отступающие боевики ВСУ маскировали взрывчатку под шоколадки

Националисты планировали уничтожить как можно больше детей в русском приграничье.Стали известны новые подробности преступлений украинских боевиков, временно оккупировавших Курскую область.

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