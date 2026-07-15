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Педро де ла Роса: «Алонсо мог выиграть 8 титулов – безусловно, без проблем»

Амбассадор « Астон Мартин » и бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса отреагировал на мнение гонщика « Ред Булл » Макса Ферстаппена , который предположил, что Фернандо Алонсо мог завоевать восемь чемпионств.

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