OpenYard запустила в Рязани производство российских серверов мощностью более 60 тыс. единиц в год«Центр открытых разработок», действующий под брендом OpenYard, по сообщению CNews, организовал на территории индустриального парка «Рязанский» неподалёку от Рязани массовое производство серверного оборудования.
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