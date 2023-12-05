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OpenYard запустила в Рязани производство российских серверов мощностью более 60 ...

OpenYard запустила в Рязани производство российских серверов мощностью более 60 ...

OpenYard запустила в Рязани производство российских серверов мощностью более 60 тыс. единиц в год«Центр открытых разработок», действующий под брендом OpenYard, по сообщению CNews, организовал на территории индустриального парка «Рязанский» неподалёку от Рязани массовое производство серверного оборудования.

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