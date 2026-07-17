Чувствительность инфракрасных сенсоров повысили в 100 тыс. раз

Международный научный коллектив из российских исследователей и гонконгских коллег разработал технологию, которая может сделать инфракрасные сенсоры и оптические чипы гораздо более компактными и чувствительными.
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