Политика как он...
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Политика как она есть

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Чувствительность инфракрасных сенсоров повысили в 100 тыс. раз

Чувствительность инфракрасных сенсоров повысили в 100 тыс. раз

Международный научный коллектив из российских исследователей и гонконгских коллег разработал технологию, которая может сделать инфракрасные сенсоры и оптические чипы гораздо более компактными и чувствительными.

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