Куда поехать отдыхать на Мальдивах? В Kuda Villingili!

Мальдивы – это совершенно другой мир и мироощущение. Вокруг Индийский океан и тысячи рифов. Когда наш самолёт совершает посадку в столице Мале, то кажется, что взлетно-посадочная полоса появляется внезапно из моря.
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